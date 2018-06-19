Trafikte tartıştığı kişiye aracıyla çarpıp metrelerce havaya savurdu

İddiaya göre Kartal sahil yolunda bir taksi sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında iki araç birkaç yüz metre ilerde tekrar karşılaştı.

Ticari araç içerisinden inen vatandaşlar, önünü kestikleri araç içindeki adamın arabadan inmesini istedi. Kendisinin darp edileceğini düşünen sürücü, aracıyla kaçmaya çalışırken önünü kesen adamlardan bir kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu.

Kafasından yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, kendisine çarpıp kaçan şahıstan şikayetçi oldu.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksiden inen 2 vatandaşın araca doğru yürüdüğü, saniyeler sonrasında ise beyaz bir arabanın vatandaşlardan birisine çarparak metrelerce havaya savurduktan sonra kaçması yer alıyor.

Kaynak: İHA