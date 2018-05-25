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Trafikte saygının önemini anlatan kamu spotu

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte saygının ve anlayışın önemini anlatan bir kamu spotu hazırladı. Video yayınlanmak üzere yayın kuruluşlarına gönderildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte saygının ve anlayışın önemi ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceğini göstermek amacıyla kamu spotu hazırladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanması için tavsiye niteliğinde karar aldı. Kararın ardından video, yayınlanması talebiyle yayın kuruluşlarına gönderildi.

Toplumun farklı kesimlerinden karakterlerin yer aldığı kamu spotu filminde, trafikte saygının ve anlayışın öneminin altı çizilirken, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceği mesajı verildi.

Öte yandan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kusurların dikkat, nezaket ve toleransla ortadan kalkabileceğini anlatan ve "Biz Trafikte de Aileyiz" vurgusu yapılan filmin, ötekileştiren yerine empati kuran karakterleriyle de kamuoyunun trafik algısını pozitif yönde dönüştürmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik, rtük, kamu spotu
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