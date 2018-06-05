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Trafikte makas atan sürücü, kazaya yol açtı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda süratli şerit değiştiren otomobil sürücüsü, seyir halindeki minibüsü sollayacağı esnada sıkışarak kazaya neden oldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

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Önceki akşam saat 21.54 sıralarında TEM Otoyolu Esenler mevkiinde süratli giden otomobil sürücüsü, en sol şeritte seyreden minibüsü sollamak istedi. 

Aracı sollamak isteyen sürücü, minibüsle bariyerler arasında sıkıştı.

Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs, en sağ şeride savrularak ters istikamete döndü.

Kaza araç kamerasına yansıdı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki araçlar seyrettiği esnada görüntüye giren otomobil, süratli bir şekilde şerit değiştiriyor.

Sürücü önünde seyreden minibüsü sollamaya çalışıyor. Ancak otomobil, bariyerle minibüs arasında sıkışıyor. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle en sağ şeride savruluyor.

Kaza sonrası otomobildekiler araçtan inerek minibüsün yanına yürüyor. Diğer araçlar ise fren yaparak, duruyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: trafikte makas, TEM otoyolu, kaza. tem
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