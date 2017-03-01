Trafikte drifte gözaltı

Küçükçekmece’de otomobilleriyle yolda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücü, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Şubat’ta Halkalı’da biri yabancı plakalı iki otomobille yolda drift yaparak hem kendilerinin hem de trafikteki sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokan Mahmut Dursun (22) ile Vedat Açık'ın (22) yakalanması için polis çalışma başlattı.

Sivil Ekipler Amirliğinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alınan şahıslar, Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Burada şahıslar hakkında, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 206 lira para cezası, 20 ceza puanı verildi. Şahıslar hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. Olayda kullanılan araçlar ise emniyete çekildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahısların önce ilçe polis merkezine, daha sonra da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.