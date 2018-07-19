Trafikte dikkatsizlik bir aileyi yok ediyordu

İstanbul Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocukları, bir aracın altında yaklaşık 3 metre sürüklendi.

Çevredekiler, durumun farkında olmayan sürücüyü uyararak durdurdu. Kaza sonrası, vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu.

"Kadın ve çocuklar arabanın altında kaldı"

Olayı gören esnaf İbrahim Yavuz "Araba ile caddeye dönmek isterken, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ve çocukları altına aldı. Kadının bacağı kırıldı, çocuklar da ufak sıyrıklarla atlattı kazayı. Kadının durumu çocukların durumuna göre biraz daha ağırdı" dedi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA