Trafik kazasında şehit olan polis için tören

Uşak'ta trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Ramazan Bülbül için tören düzenlendi.
Has Bahçe Polisevi'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehit Bülbül'ün öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, çok üzgün olduklarını söyledi.
Bülbül'ün naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine gönderildi.
Uşak'ta dün Ramazan Bülbül (41) idaresindeki 64 A 4735 plakalı polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Araçta sıkışan 17 yıllık polis memuru Bülbül, yaşamını yitirmişti.