Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde görev yapan ve önceki gün yıllık izinde bulunduğu sırada Ankara'nın Akyurt ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden olan 27 yaşındaki Kadri Murat için babaevi Topluca Köyü'nde askeri tören düzenlendi.

Karamolla Mahallesi'ndeki evinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Murat'ın cenazesi Topluca Köyü Camii'ine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Murat'ın cenazesi aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazede baba İbrahim ile anne Ayten'i yakınları sakinleştirdi.

Törene, Murat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fırıncıoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ve askeri erkan katıldı.

Öte yandan Jandarma Uzman Çavuş Murat'ın, göreve geçen yıl Temmuz ayında başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA