  • 20 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.059
    EURO 4.979
  • BIST 110978.1
    ALTIN 174.406
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde görev yapan ve önceki gün yıllık izinde bulunduğu sırada Ankara'nın Akyurt ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden olan 27 yaşındaki Kadri Murat için babaevi Topluca Köyü'nde askeri tören düzenlendi.

Karamolla Mahallesi'ndeki evinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Murat'ın cenazesi Topluca Köyü Camii'ine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Murat'ın cenazesi aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazede baba İbrahim ile anne Ayten'i yakınları sakinleştirdi.

Törene, Murat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fırıncıoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ve askeri erkan katıldı.

Öte yandan Jandarma Uzman Çavuş Murat'ın, göreve geçen yıl Temmuz ayında başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uzman çavuş, jandarma, çankırı, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER