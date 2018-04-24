Trafik kazalarının yüzde 97'sinde kusur insanda

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması amacıyla "Erzurum Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ülkedeki trafik sorunlarının çözümüne katkı sunmak amacıyla bölge toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

Bölgeden 17 ilin trafik şube temsilcileri ve kamu kurum yetkililerinin toplantıda olduğunu bildiren Çelik, "Amacımız trafik kazalarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan 2011-2020 bandında yüzde 50 azaltılması ve bunun uygulanması açısından ülkemiz pratiğinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması." dedi.

Kazalarda asli kusurlu insan

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tortum ise üniversitelerle işbirliği ve çalışma yapılacaksa bu konuda hazır olduklarını dile getirdi.

Daha çok trafik kazaları üzerine çalıştıklarını anlatan Tortum, "Türkiye'deki trafik kazalarındaki kusurun yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğu, neredeyse binde 4'ünün yol kusurundan kaynaklandığı görülüyor. Masa başında ne çalışalım diye düşünmek yerine bu yörede trafikten kaynaklı problemleri çözmek üzerine çalışmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA