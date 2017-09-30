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'Trafik kazalarının yüzde 60'ı cep telefonu kaynaklı'

Palandöken, "Yol güvenliği konusunda yapılan araştırmalarda, trafik kazalarının yüzde 60'ının cep telefonu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi" dedi.

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Trafik kazalarının yüzde 60ı cep telefonu kaynaklı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan araştırmalarda, son 3 yılda trafik kazalarının yüzde 60'ının cep telefonu kullanımı nedeniyle meydana geldiğinin tespit edildiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ağustos ayında yurt genelinde toplam 39 bin 99 trafik kazasının meydana geldiğini anımsattı.

Dünya Sağlık Örgütü Raporu'na göre, sürücülerin yüzde 20'sinin direksiyon başındayken telefonlarını kontrol ettiklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Yol güvenliği konusunda Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan araştırmalarda, trafik kazalarının yüzde 60'ının cep telefonu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 'Trafikte Cep Telefonu Kullanımı' raporuna göre telefon beklerken veya görüşme bittikten sonra da kaza riski devam ediyor. Yapılan araştırmalarda, telefon görüşmesi bittikten sonra kişinin konuşmalar üzerine düşünerek dikkatini toplayamadığı ve görüşme bittikten sonraki 5 dakika içinde kaza riskinin 4,8 kat arttığı belirlendi. Özellikle telefon konuşmasının yoğunluğu kişinin dikkat dağınıklığı üzerinde büyük rol oynuyor."

Palandöken, sürücülerin araç kullanırken cep telefonlarını kapatmaları gerektiğini belirtti.

Etiketler: türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu, TESK, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik kazaları, cep telefonu, yol güvenliği
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