Trafik kazalarının önüne geçmek için yeni sistem

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu sözcüsü olan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik sorununa çözüm bulunması amacıyla İnteraktif Uyarı Sistemi (İUS) ve İnteraktif Denetleme Sistemi (İTD) projelerinin hazırlandığını ifade etti.

Hazırladıkları projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunduktan sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Ilıcalı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bir çalışma ekibinin oluşturulduğunu, trafik güvenliğinin geliştirilmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne destek olmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İUS ve İTD projeleri, trafik kazalarını azaltacak

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik kazalarının önlenmesi için yapılacak çalışmaları 3 başlık altında özetleyerek, bunların teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yeni teknolojileri destekleyen idari ve yasal düzenlemelerin yapılması olduğunu belirtti.

Yaptıkları trafik konulu bir anket çalışmasının sonuçlarına değinen Ilıcalı, sürücülerdeki trafik kurallarına uymama oranının yüzde 90’lar seviyesinde olduğunu, aynı sürücülerden yüzde 90'ının elektronik denetleme sistemlerinin yaygınlaşması halinde kurallara uyacaklarını söylediğini, bu iki sonucun bile denetimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"nda trafik kazalarıyla ilgili önemli adımlar atıldığını anlatan Ilıcalı, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu çalıştayda yaptığı konuşmada, iyi̇ planlanmış, etkili ve sürekli denetimlerin ölümlü kazaları yüzde 25 i̇le 35 arasında azaltma kapasitesi bulunduğunu, temel amacın, denetim yoluyla sürücü davranışlarının değiştirilmesi, cezalandırma ve yüz yüze iletişim metotlarını kullanarak 'algılanan yakalanma riskini' ve 'gerçek yakalanma duygusunu' canlı tutmak olduğunu vurguladı. Soylu'nun bu açıklamaları da trafik güvenliğinin geliştirilmesi hususunda denetime verilmesi gereken önemi ortaya koymaktadır." dedi.

Trafik güvenliğinin artırılması hususunda mobil uygulamalar başta olmak üzere, navigasyon uygulamaları, takometre gibi birçok teknolojik çözümler üretildiğini hatırlatan Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teknolojik çözüm önerilerinde, gerek teknik donanım açısından gerek kullanılan parametrelerin seçimi açısından belirli bir standardın olmaması, zaman ve ekonomik kayıplara neden olmakta ve özellikle kullanıcıların teknolojik çözümlere karşı güven problemleri yaşamalarına neden olabilmektedir. Örneğin, kaza kara noktalarında, yeterli hassasiyete sahip olmayan GPS tabanlı uygulamalar baz alınarak yapılan çalışmalarda, SMS gönderim zamanlamasında problemler yaşanmaktadır. Ayrıca, kaza kara noktalarında yapılan uygulamalarda, mevsim şartları ve bayram gibi özel günlerin dikkate alınmaması, gönderilen uyarı mesajlarının etkinliğini azaltmakta ve kullanıcılar üzerinde güvensizliklerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu ve buna benzer yaşanan sorunlara verilebilecek örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bütün bu ve benzeri örneklerden yola çıkarak, kullanıcıları yönlendirecek uyarı sistemlerinde kullanılacak parametrelerin (donanıma bağlı olmaksızın) ve sistemin uyarı mesajı göndereceği konumun tespitine yönelik uygulanacak olan yöntemin algoritmasının iyi oluşturulması gerektiği ortadadır."