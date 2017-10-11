Trafik kazalarında 9 aylık bilanço

Türkiye genelinde 1 Ocak-30 Eylül 2017 tarihlerinde meydana gelen 306 bin 813 trafik kazasında, 2 bin 722 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 232 bin 310 kişi tedavi altına alındı.

Kazaların 2 bin 186'sı ölüm, 135 bin 895'i yaralanma ve 168 bin 732'si ise hasarla sonuçlandı. Kazalarda 2 bin 722 kişi öldü, 232 bin 310 kişi yaralandı.

Kayıtlarda "yandan çarpma", "yayaya çarpma" ve "yoldan çıkma" şeklindeki kazalar öne çıktı.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarının 64 bin 985'ine tek, 64 bin 777'sine 2 ve 8 bin 319'una ise 2'den fazla araç karıştı.

Trafik kazalarından 144 bin 679'una sürücüler, 13 bin 329'una yayalar, bin 216'sına yollar, 873'üne araçlar ve 634'üne ise yolcular neden oldu.

Öne çıkan sürücü kusurlarında ilk sırayı 56 bin 315 kayıtla "araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak" aldı. Bunu 18 bin 717 kayıtla "kavşak, geçiş önceliğine uymamak" ve 12 bin 703 kayıtla "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" takip etti.

Yılbaşından itibaren meydana gelen kazalara 222 bin 56 aracın karıştığı, bunların 116 bin 864'ünün otomobil, 34 bin 510'unun kamyonet, 32 bin 218'inin motosiklet, 6 bin 494'ünün minibüs, 6 bin 10'unun kamyon olduğu tespit edildi. 25 bin 960'ının ise bunların dışındaki araçlar olduğu kayıtlara geçti.

Yaklaşık 2 milyar lira ceza kesildi

Trafik kazalarında en çok ölüm 151 kişiyle İstanbul'da gerçekleşti. 136 kişiyle Ankara ve 131 kişiyle İzmir, İstanbul'u takip eden iller oldu. Tunceli'de bu süre içerisinde meydana gelen kazalarda ise ölüm yaşanmadı.

Yılbaşından bu yana 332 bin 3 lirası yayalar, 1 milyon 322 bin 410 lirası yolcular, 820 milyon 260 bin 879 lirası sürücüler ve 1 milyar 149 milyon 233 bin 257 lirası araç plakalarına olmak üzere 1 milyar 971 milyon 148 bin 549 lira ceza kesildi.

Ayrıca trafik ekiplerince alkollü araç kullanan 80 bin 578, 100 ceza puanını dolduran 3 bin 936 ve 5 kez hız limitini aşan 146 sürücüye cezai işlem uygulandı, 774 bin 65 araç trafikten men edildi.