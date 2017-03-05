Trafik kazalarına bağlı ölüm oranları yüzde 28 düştü

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler ve yapılan sıkı denetimler sonucunda, ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 28 düştü. Son üç yılın verileri incelenerek tespit edilen 30 "kaza kara noktası"nda denetimler artırıldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla kış mevsiminin olumsuz koşulları da göz önünde bulundurularak çeşitli tedbirler alındı.

Kural ihlallerini önlemeye yönelik denetim anlayışıyla yapılan yol uygulamaları ve sürücülere yönelik eğitim faaliyetleri sonucunda, polis sorumluluk bölgesinde 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 28 düşüş sağlandı.

Kara noktalarda önlemler alındı

Trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, son 3 yılın verileri incelenerek 30 kaza kara noktası tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlükleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kaza kara noktası olarak belirlenen yol ve kavşaklarda ekip denetimleri arttırıldı.

Bu kapsamda çalışmayan sinyalizasyon sistemleri aktif hale getirildi, yıpranmış trafik levhaları yenilendi, bazı virajlı kavşaklara güneş enerjili ışıklı levhalar ve kavşaklara yaklaşırken araçların hızını düşürmeye yarayan konfor bozucu şeritler konuldu.

Tespit edilen kaza kara noktalarında alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sonucunda, 2017 Ocak ayı istatistiklerinde, son üç yılın aynı aylarıyla kıyaslandığında kara noktalardaki trafik kaza oranlarında düşme olduğu görüldü. Kara noktalara ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.