Trafik kazaları 10 yılda 50 bine yakın can aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, son yıllarda araç ve sürücü sayısına paralel olarak trafik kazalarında da artış görüldü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı son 10 yılda yüzde 61 artışla 2017 sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945'i buldu. Bu dönemde meydana gelen trafik kazası sayısı yüzde 26,6 artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 202 bin 716 oldu. Toplam kaza sayısı 2008 yılında 950 bin 120 düzeyindeydi.

Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise bu dönemde yüzde 75,3 artışla geçen yıl itibarıyla 182 bin 669'a çıkarken, maddi hasarlı kaza sayısı 1 milyon 20 bin 47 olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2008 yılında 4 bin 236 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 75,3 artışla 7 bin 427'ye ulaştı. Yaralı sayısı bu dönemde 184 bin 468'den 300 bin 383'e yükseldi.

Türkiye'de son 10 yılda toplamda 11 milyon 740 bin 159 trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı 49 bin 656'yı, yaralananların sayısı da 2 milyon 572 bini buldu.

Sürücülerin en büyük kusuru sürat

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin yüzde 43,2'si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yayalardan oluştu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 76'sının erkek, yüzde 24'ünün kadın olduğu tespit edildi.

Kazalarda sürücü kusurları yüzde 89,9 ile ilk sırada yer aldı. Araç hızının yol, hava ve trafiğin gerektirdiği koşullara uydurulmaması kusurlarda başı çekti. Kavşaklarda geçiş önceliğine, manevraları düzenleyen genel şartlara ve dönüş kurallarına uymamak diğer öne çıkan sürücü kusurları oldu. Yolcu kusurlarında ise ilk sıralarda emniyet kemeri takmamak ve kask kullanmamak yer aldı.

Yaya kusurlarında da en çok geçit ve kavşakların bulunmadığı yerlerde geçme kurallarına uymamak dikkati çekti.

Kamyonet ve motosikletler, otobüslerden daha fazla kazaya karıştı

Öte yandan, geçen yıl ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 294 bin 515 taşıtın yüzde 52,7'si otomobil, yüzde 15,7'si kamyonet, yüzde 15,2'si motosiklet, yüzde 3,1'i minibüs, yüzde 2,9'u kamyon, yüzde 2,6'sı çekici, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 1,1'i traktör ve yüzde 4,5'i diğer taşıtlardan oluştu.

Ölümlü-yaralamalı kazaya karışan otomobil sayısı 155 bin 291'i bulurken, kamyonet sayısı 46 bin 156'ya, motosiklet sayısı 44 bin 855'e ulaştı. Söz konusu kazalara karışan otobüs sayısı 6 bin 414 olarak kaydedildi. Minibüs, çekici ve kamyonların otobüslerden daha çok kazaya karışması dikkati çekti.

Kaynak: AA