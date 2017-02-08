Trafik ekipleri hatalı sürücüleri affetmedi

İstanbul'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde 24 bin 950 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak ile Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerini ihlalden, 24 bin 950 kişiye ceza uygulandı.

Aynı tarihlerde, kent genelinde 4'ü ölümlü, 117'si yaralanmalı ve 363'ü hasarlı olmak üzere 484 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 157 kişi yaralandı.