  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.723
    EURO 3.973
  • BIST 88262.67
    ALTIN 148.227
Buradasınız : » » Trafik ekipleri hatalı sürücüleri affetmedi

Trafik ekipleri hatalı sürücüleri affetmedi

İstanbul'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde 24 bin 950 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trafik ekipleri hatalı sürücüleri affetmedi

İstanbul'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde 24 bin 950 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak ile Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerini ihlalden, 24 bin 950 kişiye ceza uygulandı.

Aynı tarihlerde, kent genelinde 4'ü ölümlü, 117'si yaralanmalı ve 363'ü hasarlı olmak üzere 484 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 157 kişi yaralandı.

Etiketler: İstanbul, trafik denetimleri, 24 bin 950 kişiye ceza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER