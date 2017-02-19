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Trafik canavarı bu kez de kendi sonunu getiriyordu

Muğla’nın Milas ilçesinde yolda spin atan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

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Trafik canavarı bu kez de kendi sonunu getiriyordu

Muğla’nın Milas ilçesinde yolda spin atan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada spin atan otomobilin içerisinde bulunan üç kişiden 1 kişi ağır yaralanırken, kazaya karışan diğer otomobilin de sürücüsü yaralandı.

Milas’ta Beçin Mahallesi’nde meydana gelen kazada Emrah T. idaresindeki 09 S 2111 plakalı otomobil, çevredeki vatandaşların iddialarına göre yol ortasında spin atarken, Ören Mahallesi’nden Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Ali T. idaresindeki 48 KP 922 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazanın ardından 48 KP 922 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ali T., 09 S 2111 plakalı araç sürücüsü Emrah T. ve aynı araçta bulunan Deniz G. ve Sinan G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, yaralılardan Sinan G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler: trafik Kazası, spin, Muğla, Milas
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