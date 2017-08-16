Trabzon'u 7 ayda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih, deniz ve yayla turizmine yönelik birçok alternatifi bir arada sunan Trabzon, yılın 7 ayında 949 bin 830 ziyaretçiyi ağırladı.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra sportif aktivite imkanlarıyla her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Trabzon, yılın 7 ayında turistlerin gözdesi oldu.

Ziyaretçilerine deniz ve yayla turizmine yönelik de birçok alternatif sunan Trabzon, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkeleri ve İran'dan gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yöreye has kültürü, balık ve köfte ağırlıklı mutfağıyla turistlerin ilgisini çeken Trabzon, konaklama ve otel rezervasyonlarında da yüzde 100'e yakın doluluk yaşıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un bölgede önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Kentin turizm potansiyelini ilerleyen yıllarda daha da artırmak için şimdiden planlama ve çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ayvazoğlu, tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ayvazoğlu, turizm sezonunun oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, "Yılın 7 aylık dönemine baktığımızda, hava ve deniz hudut kapısı, işletme belgeli tesislerimizden aldığımız verilere dayanarak, gelen ziyaretçi sayımız yerli 775 bin 24, yabancı 174 bin 806'dır. Genel toplama baktığımızda ise 949 bin 830 kişi Trabzon'u ziyaret etmiş." dedi.

"Misafirlerimizin artan ilgisi bizi tetikliyor"

Bu sayıların oldukça sevindirici olduğunu belirten Ayvazoğlu, Karadeniz'in son yıllarda Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turistlerle yoğun bir dönem geçirdiğini, bölgede Trabzon'un ön planda bulunduğunu anlattı.

Bölgeyi bir bütün halinde düşünüp tanıtımları bu şekilde yaptıklarını dile getiren Ayvazoğlu, "Amacımız gelen turistlerimizin memnuniyet oranını artırarak, gelecek yılın turizm potansiyelini daha da ileri seviyelere getirebilmek. Turistlerimizin şu anki memnuniyeti, gelecek yıllardaki turist sayılarımızı daha da artıracaktır." diye konuştu.

Uzungöl'ün en önemli destinasyonları olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, şunları kaydetti:

"Araklı Pazarcık da son dönemlerde ilgi görmeye başladı. Sera Gölü, Zigana, Hamsiköy, Sümela, Çal Mağarası en çok ziyaret edilen mekanlarımız arasında yer alıyor. Bunun dışında şehir merkezinde Atatürk Köşkü, Ayasofya ve müzelerimiz oldukça ilgi görmekte. Yaylalarımız ve ilçe merkezlerimiz de ilgi gören diğer mekanlarımız arasında bulunuyor. Misafirlerimizin artan ilgisi bizi turizm destinasyonlarını, yatak kapasitelerini ve alternatif turizm seçeneklerini artırma noktasında tetikliyor. Bu yöndeki çalışmalarımıza da hız verdik."