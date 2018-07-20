Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi

Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA
Trabzon Vakfıkebir'de yolcu midibüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA