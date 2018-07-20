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Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi

Trabzon Vakfıkebir'de yolcu midibüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Trabzonda yolcu midibüsü devrildi

Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu midibüsü, Trabzon, kaza
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