Trabzon'da yapılan 3 bin 600 metrelik teleferik tanıtıldı

Trabzon Beşikdüzü'nde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı.

Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle 10 dakika sürecek yolculukla, saatte 300 kişi taşınacak.

Bayramda ücretsiz olacak

100 milyon TL’ye mal olan ve son denemeleri yapılan teleferik, bayramın ilk günü kullanımına açılmıştı.

Bayram süresinde ücretsiz olarak hizmet veren teleferiğe yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, teleferiğin kullanıma açılmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, projeyle bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Alpler'deki gibi dağdan dağa insanları taşırız"

Bıçakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim hedeflerimiz büyük. İnşallah ileri ki yıllarda bu teleferik bölgede güzel iş yapar. Cazibe merkezi olur. Avrupa'da, İsviçre'de, Alpler'deki gibi dağdan dağa insanları taşırız. Hedef meselesi, ideal meselesi. İnşallah günün birinde bunlarda yapılır. Trabzon'da çok büyük yatırımlar var ama mutlaka hizmet sektörüne dönük yatırımları almak zorundayız. inşallah aşağıda yapmış olduğumuz otel de bittiği zaman turizmde bir cazibe merkezi, çekim merkezi kazanmış olacak diye düşünüyorum."

"Turizm gelişir, ekonomiyi canlanır"

Her şeyin ilk adımla başladığının altını çizen Bıçakçıoğlu, "İnşallah turizm gelişir. Ekonomiyi canlandırmadan, istihdam yaratmadan buraları nasıl kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Bıçakçıoğlu, teleferiğin işletmesinin özel sektör tarafından yapılacağını aktardı.

Kaynak: DHA, AA