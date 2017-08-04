Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Vakfıkebir ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, Y.S, K.G. ve R.G'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yanı sıra tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları ve ellerinde çok miktarda ateşli silah bulunduğu bilgisi üzerine bu kişilerin ev, eklenti ve arazilerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 13 kilo 325 gram kubar esrar, bin 290 kök Hint keneviri, 80 gram toz esrar, 20 tarihi sikke, 2 ruhsatsız yivli tüfek ve 6 tüfek mermisi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör, 67 mermi ile hassas terazi ele geçirildi.

Y.S, K.G. ve R.G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.