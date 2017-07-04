Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, yaklaşık bir aylık çalışması sonucu 11 olayda, 17 üniversite öğrencisine uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Öğrencilere yönelik aramalarda 14 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturmada, öğrencilere uyuşturucunun H.Ö. ve S.K. tarafından satıldığı tespit edildi.

Ekipler, elde edilen deliller ve adli makamlardan alınan iznin ardından H.Ö. ve S.K'nın kaldığı ve kapısında çok sayıda kilit bulunan eve operasyon gerçekleştirdi.

Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, uyuşturucuları yok etmeye çalışan şahısları yakaladı.

Evde yapılan aramada, 53 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 29 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu paketleme kağıtları, uyuşturucu kullanımı için düzenek, 2 ruhsatsız tabanca, 3'ü otomatik olmak üzere 6 tüfek, 51 tabanca mermisi, 1 uzun namlulu silah mermisi, 3 sustalı bıçak, muşta, kama bıçak, elektro şok aleti ve 4 bin 593 lira ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon esnasında kapı kırılmadan önce tuvalete atılmış çok sayıda uyuşturucu hap ve kubar esrar kalıntısına rastlandı.

H.Ö. ve S.K. emniyetteki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesine sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

