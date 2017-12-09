Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Bekçiler mevkisinde Ali Vahit Yıldızhan'ın kullandığı 69 AL 824 plakalı pikap ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 DD 057 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Bayburt Belediyesine ait pikabın sürücüsü Yıldızhan ile otomobildeki Erdal Ünal (43) ve Nihat Demirci öldü.
Yaralanan Suat Rifak, Süleyman Akdoğan, Bilal Yalçın (26) ile Muharrem Tutar (47) ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Bilal Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA