Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçenin Dağbaşı yolu Ağanas mevkisinde, Hasan Kuloğlu yönetimindeki 61 NC 255 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Kuloğlu (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Hasan (66) ve Olcay Usta (13) Araklı Devlet Hastanesi, Emre (16) ve Salih Kuloğlu (71) Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yücel Kuloğlu (26) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.