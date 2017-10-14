Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yalıncak Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Z.B'ye (48), ardından beton elektrik direğine çarparak alev aldı.
Z.B, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kazada yaralanan otomobildeki Gürcistan uyruklu kişi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki yangın, kaza yeri yakınındaki iş makinesinden sıkılan suyla söndürüldü.
Kaza yerinden kaçan otomobildeki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.