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Buradasınız : » » Trabzon'da pistten çıkan uçak bulunduğu yerden kurtarıldı

Trabzon'da pistten çıkan uçak bulunduğu yerden kurtarıldı

Trabzon'da pist dışına süreklenen yolcu uçağı vinçlerle kaldırıldı ve hava yastıkları üzerinde taşınarak güvenli bir alana çekildi.

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Trabzonda pistten çıkan uçak bulunduğu yerden kurtarıldı

Trabzon'da, 13 Ocak'ta pistten çıkan uçak, vinçlerle yapılan 11 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırılarak pist kenarına alındı.



Ekipler, 300 ve 500 tonluk iki vincin halatlarını uçağın belirlenen bağlantı noktalarına sabitledi. Uçak, bu işlemin ardından 2 saati vinçlerle bulunduğu yerden kaldırılması olmak üzere toplam 11 saat süren çalışmayla pist yanındaki alana çıkartıldı. İtfaiye ekipleri, burada vinçlerde askıda tutulan uçağı su sıkarak yıkadı.

İlk etapta bagajları boşaltılacak olan uçak daha sonra apronda güvenli bir bölgeye alınacak.

Çalışmalarda 150 kişilik ekip görev aldı. Teknik ekibin yanı sıra AFAD, UMKE, sağlık personelleri ve polisler de çalışmalara katıldı.

Kurtarma çalışmalarıyla ilgili masraflar ise uçağın sigorta şirketi tarafından karşılanacak.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından uçağın sökülerek İstanbul'a taşınması planlanıyor. 



AA

Etiketler: uçak, Trabzon, pistten çıkan uçak
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