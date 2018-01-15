Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotu: Uçağın kaymasına mani olamadım

Dün Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmıştı.

Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkan uçakla ilgili pilotlar, ilk ifadelerinde, Trabzon Havalimanı'na yaklaştıkları sırada kule ile irtibata geçtiklerini aktardılar.

Uçağın pilotu, Trabzon'da hafif bir yağış olduğunu kaydederek, "Bulutlar altında görüntü çok güzeldi. Normal olarak inişimizi gerçekleştirdik. Uçak piste normal olarak inince uçağın kontrolü bana geçti. Uçak pistte normal olarak giderken sola doğru bir kayma gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pilot, fren yapmasına rağmen uçağın hızında bir azalma olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Uçağın kaymasına mani olamadım sola doğru kayarak pistin dışına çıktı. Uçak pistin dışında bulunan toprak zemine gömülerek durdu. Uçağın durduğu anda sağ motor toprağa çarpması ile koparak denize doğru uçtu. Bu esnada kuleden telsizle yardım çağrısı yaptım. İçeride bulunan görevli arkadaşlarıma kurtarma ekibi geldiğinde arka kapıdan tahliye yapmalarını söyledim. Daha sonra acil çıkış kapılarını açtık yolcuların tahliyesini yaptık." dedi.





AA