  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Trabzonda otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Araklı-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkisinde uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri araca ulaşmak için çalışma başlattı.

Güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu ulaşılan araçtaki 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralı olduğu tespit edildi.

Yaralılar ile cesetler, halatlar yardımıyla yola çıkarıldı. Daha sonra yaralılar, ambulansla Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir de hastanede kurtarılamadı.Cesetler ise hastane morguna gönderildi.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Etiketler: Trabzon, kaza
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