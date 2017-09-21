Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Araklı-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkisinde uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri araca ulaşmak için çalışma başlattı.

Güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu ulaşılan araçtaki 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralı olduğu tespit edildi.

Yaralılar ile cesetler, halatlar yardımıyla yola çıkarıldı. Daha sonra yaralılar, ambulansla Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise hastane morguna gönderildi.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.