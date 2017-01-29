Trabzon'da kentsel dönüşüme 950 milyon lira harcandı

Trabzon'da yaklaşık 12 yıldır devam eden kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri kapsamında, bin 645 bina kamulaştırılarak hak sahibi 11 bin 769 kişiye yaklaşık 950 milyon liraya ödeme yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından uygulanan Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 250 bin metrekare alanda kamulaştırma gerçekleştirildi. Bu alanda 5 bini aşkın hak sahibi ile anlaşmaya varılarak 614 bina yıkıldı. Hak sahiplerine, 161 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Yaklaşık 265 bin metrekarede gerçekleştirilen proje, kentte uygulanan ilk kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip.

Proje çerçevesinde daha sonra 2 ek protokol hazırlandı. Protokollerle 18 bin metrekare alanın 5 bin metrekarelik bölümünde kamulaştırma yapıldı.

Yıkılması planlanan 122 binadan 41'i kamulaştırıldı. Bu alandaki binaların 174 hissedarına, yaklaşık 15 milyon lira ödendi.

Trabzon'un kuzey-güney hava koridorlarından olan Tabakhane Vadisi'nde kamulaştırması tamamlanan 150 bin metrekarede uygulanan kentsel dönüşüm projesinde ise yıkılacak bina sayısı 670 olarak belirlendi.

Görüşmeler neticesinde 654 binanın yıkımı için anlaşma sağlandı. Kamulaştırma ücreti olarak hak sahibi 3 bin 500 kişiye 220 milyon lira ödendi ve bu binalardan bugüne kadar 535'i yıkıldı.

Çömlekçi Kentsel Yenileme Projesi

Trabzon'da uygulanan Çömlekçi Kentsel Yenileme Projesi ise üç etap olarak yürütülüyor.

Projenin birinci etabı kapsamında 25 bin metrekare proje alanının, 22 bin 500 metrekaresi kamulaştırıldı. Bölgedeki 134 binanın tamamı yıkılarak hak sahibi 508 kişiye, 80 milyon lira ödendi.

Projenin ikinci etabı çerçevesinde ise bin metrekare alan kamulaştırılacak. Bu alandaki binalar için 697 hak sahibine 69 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Üçüncü etap çalışmalarının devam ettiği 65 bin metrekarelik alanda ise 324 bina bulunuyor. Bu alanın 15 bin metrekaresindeki 43 bina için hak sahibi 450 kişi ile anlaşma sağlandı ve bu kişilere 37 milyon 500 bin lira verildi.

Narlıbahçe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ise 95 bin metrekare alandaki 382 binanın kamulaştırılması planlanıyor. Projenin maliyeti, 235 milyon lira olarak hesaplandı.

Ayasofya Kentsel Dönüşüm Projesi

Trabzon'un önemli tarihi mekanlarından olan Ayasofya Camisi'nin bulunduğu alanda da kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildi.

Ayasofya Camisi'nin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için TOKİ ile 21 bin 297 metrekarede hayata geçirilen projede 46 bina kamulaştırıldı. Anlaşma sağlanan 46 bina için hak sahibi 393 kişiye 38 milyon lira ödendi. Binaların hepsi yıkılarak çalışma sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki, sit alanlarında bulunan taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik protokol uyarınca Pazarkapı semtindeki 5 ada üzerinde kamulaştırma çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda 9 bin 845 metrekarenin 5 bin 645 metrekaresinde kamulaştırma hayata geçirildi. 41 binadan 30'u için anlaşma sağlanarak, hak sahibi 306 kişiye 35 milyon 245 bin lira ödendi.

Pazarkapı Kentsel Yenileme Dönüşüm Projesi ise Trabzon'un Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Ortahisar Belediyesine devredilen projeler arasında yer alıyor. 16 bin 962 metrekarede devam eden projede, hak sahiplerine yaklaşık 59 milyon lira ödeme yapıldı.

"Trabzon, daha modern bir görünüme sahip oldu"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehrin kentsel dönüşümde Türkiye örneği olduğunu söyledi.

Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi bir kent olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile tarihi Trabzon şehri daha modern bir görünüme sahip oldu." dedi.

Gümrükçüoğlu, tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri ile Trabzon'un adeta çehresinin değiştiğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm projelerinin teker teker hayata geçmesi ile hem şehrimiz çarpık yapılaşmadan kurtuluyor hem de tarihi değerlerimizi ön plana çıkartabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, 650 bin metrekarede yürütülen çalışmalar çerçevesinde 450 bin metrekarenin kamulaştırıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alanlarda bulunan 3 bin binadan 2 bininin sahibi ile anlaşma sağlanarak bin 500'ü aşkını yıkıldı. Anlaşma sağlanan yapıların hissedarı 11 bin 769 kişiye, yaklaşık 950 milyon lira ödeme yapıldı. Projeler kapsamında neredeyse 1 milyar lira sadece hak sahiplerine ödeme yapılmış oldu. Rakamlar bize, uygulanan projelerin ne kadar büyük ve önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor."

Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, TOKİ Başkanlığı ve diğer ilgililerin büyük desteğini gördüklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, emeği geçenlere şükranlarını ifade etti. AA