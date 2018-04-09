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Trabzon'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastaneye kaldırıldı.

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Trabzonda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde ikamet eden 77 yaşındaki Kıymet Soyyiğit'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenen Soyyiğit ile torunları Hüseyin ve Alparslan Sungur'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Soyyiğit ve Hüseyin Sungur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alparslan Sungur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anneanne ve torununun cenazeleri yarın Araklı'da defnedilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: zehirlenme, Trabzon, karbonmonoksit, araklı
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