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Trabzon'da kar biriken fabrikanın çatısı çöktü

Arsin OSB'de mobilya imalatı yapılan fabrikanın çatısında, kar birikmesi nedeniyle çökme meydana geldi.

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Trabzonda kar biriken fabrikanın çatısı çöktü

Trabzon'un Arsin ilçesinde, bir fabrikanın çatısı kar birikmesi sonucu çöktü.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mobilya imalatı yapılan fabrikaya ait 2 binanın çatısında, kar birikmesi nedeniyle çökme meydana geldi.

Olayda kimse yaralanmazken, fabrikada hasar oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yardımıyla alanda enkaz kaldırma çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunarak fabrikanın sahibi Aydın Gündoğdu'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan, Pazarkapı Mahallesi'nde Halis Özgüneş'e ait iş yerinin önündeki bölüm kar dolayısıyla yıkıldı. Bu sırada iş yerinde bulunanlar, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırmasının ardından dışarı çıkarıldı.

Erzurum yolundaki sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin önlerindeki bölümler de kar birikmesi nedeniyle çöktü.

Etiketler: Trabzon, fabrika
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