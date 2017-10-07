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Trabzon'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Trabzon'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

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Trabzonda kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi'nde Yılmaz Kotan'ın kullandığı 61 LE 563 plakalı kamyonet ile Ali Kemal Şahin yönetimindeki 61 VD 520 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi.

Şahin ve beraberindeki Sedef Şahin ve Adem Bayramtaş ile kamyonet sürücüsü Kotan ve yanındaki Murat Kotan yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Etiketler: Trabzon, kaza
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