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Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması: 4 tutuklama

Trabzon'da gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Trabzonda FETÖ/PDY soruşturması: 4 tutuklama

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K, N.K, E.A, E.Y, N.K, G.Ö, A.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen aralarında esnaf, ev ablası ve meslekten ihraç edilen öğretmen ve hemşirenin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K, N.K, E.A. ve G.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Trabzon, fetö
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