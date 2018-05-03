  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Trabzon'da, FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde, çok sayıda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

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Trabzonda FETÖnün hücre evine operasyon

FETÖ üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekiplerce, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı bir site içindeki eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu olan  İ.D. ile meslekten ihraç edilen 2 eski öğretmen gözaltına alındı.

Hücre evinde yapılan aramada ele geçirilen 52 bin 100 lira, 12 bin 620 avro, 1160 dolar ile çok sayıda telefon ve bilgisayara da el konuldu.

Öte yandan, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan emekli öğretmen İ.D'nin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Trabzon, hücre evi, fetö
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