Trabzon'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edildi. Soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9'u öğrenci, 2'si evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 örgüt yöneticisi tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 9 ögrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri devam ederken, 20 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA