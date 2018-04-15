Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın(FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında "mahrem imam vekiller" olarak adlandırılan kişilere bağlı örgüt faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çoğunluğu görevlerinden ihraç edilen veya görevden uzaklaştırılan polis memurları ile eşlerinden oluşan şüphelilere yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Bir şüphenin yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA