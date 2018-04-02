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Buradasınız : » » Trabzon'da dereye uçan polis memurunun cenazesine ulaşıldı

Trabzon'da dereye uçan polis memurunun cenazesine ulaşıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesine ulaşıldı.

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Trabzonda dereye uçan polis memurunun cenazesine ulaşıldı

Ayan'ın bulunması için 12 gündür titiz ve yoğun çalışmalarını sürdüren AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan arama kurtarma ekipleri, bugün erken saatlerden itibaren çalışmalara yeniden başladı.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, Ayan'ın cansız bedenini, derenin Esiroğlu Mahallesi mevkisindeki sığ noktada buldu.

Ayan'ın cesedi, ambulansla Maçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmaları takip eden Ayan'ın bazı yakınlarının, cenazenin götürülüşü sırasında zor anlar yaşadıkları gözlendi.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Trabzon, polis, maçka, dere
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