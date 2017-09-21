Trabzon'da afetzede konutları için kura çekildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde afetzedeler için yaptırılan 118 konutun sahiplerini belirlemek için kura çekildi.

Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Belediye Başkanı Recep Çebi ile Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ömer Kıratlı ve afetzede ailelerin katıldığı kura çekiminde, Yolgören Mahallesi'nde beş bloktan oluşan 118 konutun sahipleri belirlendi.

Kıratlı, yaptığı konuşmada, afetzede ailelerin yeni konutlarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde oturmaları temennisinde bulundu.

Bölgenin jeolojik, topografik özellikleri ve iklim şartları nedeniyle çeşitli tarihlerde afet olaylarının yaşandığını dile getiren Kıratlı, "Afet olayları sonucu Araklı'nın muhtelif mahallelerinde toplam 118 hak sahibi afetzede ailenin nakli 7269 sayılı afet yasası kapsamında uygun bulundu." dedi.

Afetzedelere anahtar teslimlerinin yarın yapılacağı belirtildi.