Trabzon’da 23 kilometrelik güzergah üzerine 17 tünel

Trabzon’da yapımına başlanan ve kent trafiğini rahatlatması beklenen 23,7 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesi, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak.

Samsun’dan başlayıp Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda ise 263 adet köprü, 12'si tek, 20'si çift tüp olmak üzere 32 tünel yer alıyor.

Trabzon’da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Kanuni Bulvarı adı verilen 23,7 kilometre uzunluğunda yol ağı projelendirildi.

17 adet tünel, 55 adet köprü planlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje, Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon-Maçka Yolu Gözalan mevkisinde sona erecek.

2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden projede; 12 adet köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 7888 metre olan 55 adet köprü planlandı.

9.8 kilometrelik bölümü tamamlandı

Yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olması planlanan ve 9.8 kilometrelik bölümü tamamlanan Kanuni Bulvarı Yolu’nun tüm bağlantıları tamamlandığında, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu’na bağlantısı tümüyle sağlanmış olacak.

Karadeniz sahil yolunda 32 tünel yer alıyor

Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor.

Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor.

Kaynak: DHA