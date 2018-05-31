Trabzon'da 12 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Trabzon'da 12 bin kişinin katıldığı iftar için 2200 masa ile 10 binin üzerinde sandalyenin düzenlemesi tam 7 saatlik bir çalışma ile hazır hale getirildi.

Yemekler Trabzon Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde hazırlanırken, iftar yemeği için 2 ton et, 2 ton patates, 1 ton pirinç, 500 kg mercimek, 160 kg zeytinyağı, 30 kg tuz, 130 kg tereyağı ve 700 kg soğan kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftara 12 bin kişi katıldığını belirterek ”Ben İstanbul’dan vekil adayı olmuş olabilirim. Ama sanmayın ki Trabzon’u unuturum asla.. Yine derdi derdimdir” dedi.

"Artık bizim ayağımıza çelme takabilecekleri, nifak oluşturacakları dönem bitti"

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Tüm arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, burada şehit ailelerimiz var, sivil toplum kuruluşları var. Muhtarlarımız var. Trabzon’un çok kıymetli hanım efendileri beyefendileri var. Yeni bir dönem başlıyor. Artık bizim ayağımıza çelme takabilecekleri nifak oluşturacakları dönem bitti. Şimdi yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bilesiniz ki hedeflere daha kolay ulaşacağız, kalkınma yolumuz açıktır, zenginlik yolumuz açıktır, güçlü olma yolumuz açıktır. Bu güzel akşamda bu iftarda, muhteşem insanlarla bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük mutluluk duyuyorum. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Biz büyük bir milletiz, asil bir milletiz, kuvvetli bir milletiz."

Yemeğe Bakan Soylu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, milletvekilleri ve milletvekili adayları, partililer ile binlerce kişi katıldı.

Kaynak: İHA