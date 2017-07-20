  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Trabzon'a sağanak uyarısı!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, kentin doğusunda çok kuvvetli sağanak beklendiğini vurgulayarak, bu nedenle hemşehrilerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Trabzona sağanak uyarısı!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentin doğusunda çok kuvvetli sağanak beklendiğini vurgulayarak, bu nedenle hemşehrilerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Doğu Karadeniz'in doğusunda devam eden gök gürültülü sağanağın etkisini arttıracağı bilgisini paylaştığını belirtti.

Yağışın Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize'nin sahil kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanağa dönüşebileceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Şehrimizin doğusunda beklenen çok kuvvetli sağanak dolayısıyla hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak söz konusu bölgelerimizde gerekli tedbirleri aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini aktaran Gümrükçüoğlu, "Ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesini beraberinde getirebilecek olan kuvvetli sağanak hususunda halkımızdan can güvenliği tehlikesi oluşturabilecek hususların ivedilikle belediyemize bildirmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler: Trabzon, trabzon hava durumu
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