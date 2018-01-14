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Buradasınız : » » Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

Trabzon havalimanına iniş yapan Ankara-Trabzon uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye edildi.

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Trabzona iniş yapan uçak pistten çıktı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.

AA

Etiketler: uçak, Trabzon
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