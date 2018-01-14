Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.
Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.
AA
Trabzon havalimanına iniş yapan Ankara-Trabzon uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye edildi.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.
Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.
AA