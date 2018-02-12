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Buradasınız : » » Trabzon ve Ordu-Giresun Havalimanları'nda ulaşıma sis engeli

Trabzon ve Ordu-Giresun Havalimanları'nda ulaşıma sis engeli

Trabzon ile Ordu-Giresun Havalimanlarında etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri aksadı.

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Trabzon ve Ordu-Giresun Havalimanlarında ulaşıma sis engeli

Trabzon'da sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle İstanbul'dan 19.20 ve 19.50'de Trabzon'a yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Ayrıca, Trabzon Havalimanı'ndan 19.00'da Ankara'ya, 18.55, 20.15 ve 20.20'de İstanbul'a gerçekleştirilmesi planlanan seferler de iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımı normale dönecek.

Sis nedeniyle İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3, Ankara'dan bir uçak seferi de karşılıklı iptal edildi.

Ayrıca Medine'ye yapılacak uçak seferi de Samsun'a yönlendirildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trabzon, ordu giresun havalimanı, sis
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