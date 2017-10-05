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Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

9 il ile KKTC'de düzenlenen operasyonda aralarında yarbay, üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrencilerin bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

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Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Trabzon merkezli düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturması çerçevesinde Trabzon, Ankara, Batman, Balıkesir, Ağrı, Kars, Mersin, Muş ve Kahramanmaraş ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 yarbay, 6 üsteğmen, bir teğmen, 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve daha önce ihraç edilen 2 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Etiketler: Trabzon, fetö, gözaltı
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