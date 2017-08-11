  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Trabzon Maçka'da terör operasyonu: 3 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı bildirildi.

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Trabzon Maçkada terör operasyonu: 3 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı öğrenildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."

Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.

İki güvenlik görevlisi ile bir sivilin yaralandı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta iki güvenlik görevlisi ile bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlere yönelik operasyonun genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında devam etmekte olan operasyonel faaliyet esnasında sağlanan sıcak temas sırasında iki güvenlik personelimiz ile bir sivil vatandaşımız yaralandı." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Trabzon, terör, operasyon, maçka
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