  • 30 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.79
    EURO 4.409
  • BIST 108466.78
    ALTIN 155.542
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar kasım ayında sınırlı yapılacak

Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar kasım ayında sınırlı yapılacak

Trabzon Valisi Yavuz, "Pist genişletmesi ve dönüş imkanını daha da geliştirecek bir çalışma yapılacağından kasım ayı boyunca sınırlı yapılacak." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trabzon Havalimanından uçuşlar kasım ayında sınırlı yapılacak

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Havalimanı'nda pist genişletmesi ve dönüş imkanını daha da geliştirecek bir çalışma yapılacağından kasım ayı boyunca her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, 2017 yılı turizm istatistikleriyle ilgili Trabzon Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon Havalimanı'nın yapılacak çalışmalar nedeniyle kapanacağı yönünde bazı haberlerin yayımlandığını belirtti.

Havalimanında yapılacak çalışmanın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini kaydeden Yavuz, "Herhangi bir şekilde uçuşu aksatmadan yapılan çalışmalar belirli bir noktaya geldi ancak kasım ayında özel bir çalışma yapılacak. Bu kapsamda pist genişletmesi ve dönüş imkanını daha da geliştirecek bir çalışma yapılacağından kasım ayı boyunca her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacak, uçuş trafiği olmayacak." diye konuştu.

Vali Yavuz, bu çalışmaların Trabzon'a yapılacak seferleri engellemeyeceğine işaret ederek, "Havayolu şirketleri bununla ilgili tedbirlerini aldı. Tarifeleri ya öne çektiler ya da ötelediler. Sadece birkaç uçuş iptal edildi. Onlar da sezon gereği çok yoğun saatlerde olmayan uçuşlardı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: trabzon valisi yücel yavuz, trabzon havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER