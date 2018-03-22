Trabzon Havalimanı'nda onarım çalışmaları başlatıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Havalimanı'nın pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımının yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

Açıklamada, söz konusu onarım çalışmalarının kapsamına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Mevcut pist 4 santimetre tıraşlanacak, ardından tekrar 4 santimetre asfalt yeni aşınma tabakasıyla kaplanacak. Pist aydınlatma sistemi, 'CAT II' kategorisine göre yenilenecek. 400 metrekare büyüklüğünde regülatör binası ve 11 pist başında istinat duvarı yapılacak."

Onarımın, havalimanı uçuş trafiğine kapatılmadan belli saatler arasında yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda onarımların yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ocak ayında, Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait ''PC8622'' sefer sayılı yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.

Kaynak: AA