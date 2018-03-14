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Trabzon Havalimanı'nda alarm: Ambulans uçak, acil iniş izni istedi

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş izni istedi.

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Trabzon Havalimanında alarm: Ambulans uçak, acil iniş izni istedi

Almanya ait ambulans uçak, Katar'dan İngiltere'ye gitmek için Doha'dan kalkış yaptı. Yakıt ikmali için Trabzon'a iniş yapan uçak, ikmal sonrası havalandıktan kısa bir süre sonra arıza yaptı. 

Uçağın havada tur attığı, yakıtının azalmasının ardından inişe geçeceği belirtildi. 

Alarm verilen havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. İtfaiye araçları iniş yapacak uçağa köpük sıkmak ve müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor.

Trabzon Havalimanı'na gelen uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: DHA, İHA

Etiketler: uçak, Trabzon, havalimanı, ambulans, acil iniş
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