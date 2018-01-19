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Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla yapılan çalışmaların ardından uçuşlar tekrar başladı.

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Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Havalimanına 13 Ocak'ta indikten sonra pistten çıkan uçağın kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Uçağın bulunduğu alandan vinçler yardımıyla çıkartılması ve güvenli bölgeye alınmasının ardından bölgede bulunan araç ve gereçler apron dışına nakledildi.

Pistin temizlenmesinin akabinde de 24 saattir kapalı olan Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar saat 04.00 itibarıyla yeniden başladı.

Kaynak: AA

Etiketler: trabzon havalimanı
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