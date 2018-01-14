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Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçak nedeniyle trafiğe kapatılan havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı.

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Dün akşam saatlerinde Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçuşa kapatılan havalimanından sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden uçuşlar yapılmaya başlandı.

Uçağın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Havalimanına indikten sonra pistten çıkan uçağın kurtarılmasına yönelik çalışmalar için sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Çalışmalar sonucu yolculara ait valiz ve eşyalar, uçaktan alınarak bir otobüse konuldu.

Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizde seyretti.

Çekiciler belirli bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı.

Uçağı bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları da yoğun olarak sürdürülüyor. 

Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

Özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.

Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Olay nedeniyle havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılmış, pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Uçuş trafiği, Trabzon, havalimanı, hava
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