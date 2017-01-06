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Buradasınız : » » Toprağa gömülü bulunan EYP düzeneği imha edildi

Toprağa gömülü bulunan EYP düzeneği imha edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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Toprağa gömülü bulunan EYP düzeneği imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Harmandöven köyü Otluca mezrası Güner Tepe bölgesinde yürütülen çalışmalarda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtildi.

El yapımı patlayıcının cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Bitlis, el yapımı patlayıcı
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